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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويغلقون الطريق لمسافر يطا

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 12:56

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويغلقون الطريق لمسافر يطا
مسافر يطا بمحط أطماع الاستيطان (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحماية لمجموعات من المستوطنين التي قامت بإغلاق الطريق المؤدية إلى مسافر يطا في محافظة الخليل.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، بمجموعات نفذت جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتجري الاقتحامات عادة على دفعتين، الأولى في الفترة الصباحية، والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

وفي الوقت الذي تسهل فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، تلاحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.

وتصديا لاقتحامات المستوطنين، يحيي آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية والداخل صلاة "الفجر العظيم" يوم الجمعة، في ظل تواصل الدعوات للتوافد للقدس والتواجد بالمسجد الأقصى.

إلى ذلك، أغلق مستوطنون، اليوم الأحد، الطريق المؤدية إلى مسافر يطا قضاء الخليل.

وأوضح منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، أن مستوطني "متسي يعير" المقامة على أراضي المواطنين في قرية بير العد، أغلقوا الطريق المؤدية إلى مسافر يطا بالحجارة، ومنعوا المواطنين من الوصول إليها.

يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم شرق يطا ومسافرها، طمعا في توسيع المستوطنات والسيطرة على أراضي المواطنين.

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#الضفة الغربية
#القدس
#الأقصى
#مستوطنون
#مسافر يطا
#اقتحامات

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