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الخارجيّة الفلسطينيّة تُعلِن إجلاء 700 مواطن وطالب من أوكرانيا

تاريخ النشر: 28/02/2022 - 22:36

الخارجيّة الفلسطينيّة تُعلِن إجلاء 700 مواطن وطالب من أوكرانيا
نزوح من أوكرانيا (توضيحية - "أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أجلت وزارة الخارجية الفلسطينية، 700 مواطن وطالب من أوكرانيا "منذ بداية الأزمة حتى الآن"، بحسب ما قال المستشار السياسي لوزير الخارجية، السفير أحمد الديك.

وأضاف الديك في بيان أصدره مساء الإثنين: "العشرات من طلبتنا ومواطنينا استطاعوا الوصول بأمان للمعابر الحدودية هذا اليوم، ودخلت أعداد منهم إلى الدول المجاورة بإشراف وتحت رعاية سفارات دولة فلسطين، بمن فيهم أعداد من طلبتنا المقدسيين وطلبة قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، هذا بالإضافة للدور الرائد الذي تقوم به سفاراتنا ذات الصلة في تقديم يد العون والمساعدة لأبناء شعبنا الطلبة من داخل الـ48، وكذلك للطلبة العرب الأشقاء وبالتنسيق الكامل مع سفراء وسفارات الدول العربية الشقيقة".

وذكر أن "مجموع من وجهتهم خلايا الأزمة للمغادرة وأشرفت على إجلائهم منذ بداية الأزمة حتى الآن وغادروا الأراضي الأوكرانية بالفعل يقارب 700 طالب ومواطن، في عملية ما زالت متواصلة حتى اللحظة وعلى مدار 24 ساعة من العمل المتواصل للاطمئنان على سلامة طلبتنا وأبناء جاليتنا المتواجدين في أوكرانيا حاليا أولا، ولاستكمال عملية إجلاء الأعداد المتبقية الراغبة بالمغادرة ثانيا".

وأوصى "جميع أبناء الجالية والطلبة المتواجدين في المواقع الساخنة بضرورة البقاء في أماكنهم وعدم التنقل والحركة، والتزود بجميع مستلزمات الصحة والسلامة".

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