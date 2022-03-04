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الاحتلال يقمع تظاهرة سلمية وينفذ اعتقالات في الشيخ جراح

تاريخ النشر: 04/03/2022 - 19:41

الاحتلال يقمع تظاهرة سلمية وينفذ اعتقالات في الشيخ جراح
قوات الاحتلال تقمع تظاهرة سابقة في الشيخ جراح (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قمعت قوات الاحتلال اليوم، الجمعة، تظاهرة تضامنية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس ضد مخططات تهجير سكانه، واعتقلت فلسطينيا ومتضامنين أجنبيين.

وحسب شهود عيان، فإن التظاهرة جاءت للتعبير عما وصفه المشاركون بمخططات التهجير القسري للفلسطينيين من الحي.

وقال شهود عيان، إن "قوات إسرائيلية خاصة قمعت تظاهرة سلمية في حي الشيخ جراح، شارك فيها عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، وفرقتهم بالقوة".

وأوضح الشهود أن "التظاهرة جاءت للتعبير عما وصفه المشاركون بمخططات التهجير القسري للفلسطينيين من الحي".

وأضافوا أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت شابا فلسطينيا، ومتضامنين أجنبيين، دون ذكر جنسيتهما".

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مطالبة بوقف مخططات التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح، وكذلك سياسة هدم المنازل والمنشآت.

وقضت محاكم إسرائيلية، خلال السنوات الماضية بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، قبل أن تقرر المحكمة العليا في الأيام الأخيرة أن أهالي حي الشيخ جرّاح سيبقون في العقارات التي يسكنون بها حتى الانتهاء من إجراءات التسوية على ملكية أراضي الحي، هذا في مقابل دفع رسوم إيجارات مخفضة.

وبذلك تكون المحكمة قد قبلت جزئيًا الاستئناف الذي تقدم به أهالي الشيخ جرّح، وعلّقت أجراءات طردهم من منازلهم.

وأدى قرار إجلاء عائلات من منازلها في أيار/مايو الماضي، إلى تفجّر مواجهات امتدت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق الـ48.

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#حي الشيخ جراح
#القدس
#الاحتلال

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