القدس: شهيد في عملية طعن في البلدة القديمة

استشهد الشاب كريم جمال القواسمي (19 عاما)، من بلدة الطور، فجر اليوم، الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة عنصرين من شرطة الاحتلال بجراح وصفت ما بين طفيفة ومتوسطة.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة الطور، وداهمت منزل الشهيد القواسمي في شارع الخلة ببلدة الطور، واعتقلت أمه وشقيقه محمد، علما أن الشهيد القواسمي هو أسير محرر وقضى بسجون الاحتلال 18 شهرا، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان.

وذكر الاحتلال، في بيان، أن عناصره أطلقوا النار على فلسطيني، بعد تنفيذه عملية طعن، أصيب خلالها أحد شرطي بجراح بين متوسطة وطفيفة، فيما أصيب آخر بنيران صديقة خلال محاولة استهداف الشاب الفلسطيني.

وقال الاحتلال إن قواته "حيّدت" منفذ عملية الطعن، البالغ من العمر 19 عاما، وهو من سكان مدينة القدس.

وعُلم أن العملية نفذت قرب باب حطة، شمال المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وتداول ناشطون في القدس، مقطعا مصورا، لمنفذ عملية الطعن قرب بابي حطّة والأسباط، ملقى على الأرض.

وبحسب شهود عيان، فقد اُستدعيت قوات كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى لمكان، حيث أغلقت الأبواب القريبة المؤدية إلى المسجد الأقصى.

وأفاد شهود بأن عناصر شرطة الاحتلال المتواجدين في المكان أطلقوا النار صوب شاب بزعم تنفيذه عملية طعن، وتركوه ينزف حتى ارتقى شهيدا.