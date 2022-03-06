  2. فلسطينيات
  3. أخبار

وفاة السفير الهنديّ لدى فلسطين برام الله

تاريخ النشر: 06/03/2022 - 19:24

وفاة السفير الهنديّ لدى فلسطين برام الله
السفير الهنديّ لدى فلسطين
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، وفاة السفير الهندي لدى فلسطين، موكول آريا، وذلك في مقر عمله بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن تعليمات صدرت من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ورئيس الحكومة، محمد اشتية لكافة العناصر الأمنية والشرطية والنيابة العامة، بالإضافة لوزارة الصحة والطب الشرعي، بالانتقال الفوري لمكان إقامة السفير الهندي، للوقوف عن كثب على حالة الوفاة. ولم تُعلِن سبب وفاة السفير.

وذكرت الخارجية الفلسطينية أن الجهات كافة "على أتم الجاهزية لعمل ما هو مطلوب منها في مثل هذه الظروف الصعبة والطارئة".

وأفادت بأنها تجري اتصالات رسمية مع الخارجية الهندية لإتمام ترتيبات نقل جثمان السفير إلى بلاده.

وتوجه وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بالتعازي والمواساة إلى نظيره الهندي، سوبرامانيام حايشنكر، ومن خلاله إلى الحكومة الهندية، وعائلة السفير آريا وذويه، وفق البيان.

بودكاست عرب 48

#السفير الهندي في فلسطين
#الضفة الغربية المحتلة
#رام الله
#وفاة السفير الهندي
#موكول آريا
#بيتونيا

حوارات

حوار | "المعارضة الموالية وانحسار اليسار الفلسطيني"
حوار | "المعارضة الموالية وانحسار اليسار الفلسطيني"

2022-03-05

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"انتفاضة الأسرى" تتصاعد وإضراب عن الطعام بنهاية آذار
"انتفاضة الأسرى" تتصاعد وإضراب عن الطعام بنهاية آذار

2022-03-06

الشيخ جراح: "عدالة" يلتمس للعليا ضد الحواجز الشرطية في الشق الغربي
الشيخ جراح: "عدالة" يلتمس للعليا ضد الحواجز الشرطية في الشق الغربي

2022-03-06

مواجهات بالعروب واقتلاع 190 شجرة زيتون قرب سلفيت
مواجهات بالعروب واقتلاع 190 شجرة زيتون قرب سلفيت

2022-03-06

الأكثر قراءة

روسيا تحجب

روسيا تحجب "فيسبوك"... مجموعة السبع "لن تعترف" بأي تغيير في حدود أوكرانيا

2022-03-05
روسيا تشن هجوما واسعا في أوكرانيا.. وبينيت يلتقي بوتين

روسيا تشن هجوما واسعا في أوكرانيا.. وبينيت يلتقي بوتين

2022-03-05
حالة الطقس: غائم إلى صاف والحرارة بارتفاع

حالة الطقس: غائم إلى صاف والحرارة بارتفاع

2022-03-05
بينيت يتجه لبرلين للقاء شولتس

بينيت يتجه لبرلين للقاء شولتس

2022-03-05
واشنطن: فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا سيقود لحرب شاملة

واشنطن: فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا سيقود لحرب شاملة

2022-03-05