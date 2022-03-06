وفاة السفير الهنديّ لدى فلسطين برام الله

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، وفاة السفير الهندي لدى فلسطين، موكول آريا، وذلك في مقر عمله بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن تعليمات صدرت من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ورئيس الحكومة، محمد اشتية لكافة العناصر الأمنية والشرطية والنيابة العامة، بالإضافة لوزارة الصحة والطب الشرعي، بالانتقال الفوري لمكان إقامة السفير الهندي، للوقوف عن كثب على حالة الوفاة. ولم تُعلِن سبب وفاة السفير.

وذكرت الخارجية الفلسطينية أن الجهات كافة "على أتم الجاهزية لعمل ما هو مطلوب منها في مثل هذه الظروف الصعبة والطارئة".

وأفادت بأنها تجري اتصالات رسمية مع الخارجية الهندية لإتمام ترتيبات نقل جثمان السفير إلى بلاده.

وتوجه وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بالتعازي والمواساة إلى نظيره الهندي، سوبرامانيام حايشنكر، ومن خلاله إلى الحكومة الهندية، وعائلة السفير آريا وذويه، وفق البيان.