إصابة شاب واعتقال 7 آخرين خلال مواجهات في أبو ديس

أصيب شاب واعتقل سبعة آخرون، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.

وأوضحت المصادر ذاتها أن اعتداء الاحتلال، أدى إلى إصابة شاب برصاصة معدنية في منطقة الوجه.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتقلوا سبعة شبان من داخل أحد المباني في البلدة بعد محاصرته.

يشار إلى أن الطفل يامن جفال (16 عاما) قد استشهد مساء أمس في بلدة أبو ديس خلال مواجهات مع الاحتلال. كما استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال كذلك مساء اليوم، الإثنين، بزعم تنفيذه عملية طعن في سوق القطانين بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة عنصرين من شرطة الاحتلال، بجراح متوسطة.