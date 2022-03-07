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اتهام 4 شبّان بإضرام النار في منزل وسيارة مستوطن في الشيخ جراح 

تاريخ النشر: 07/03/2022 - 19:32

اتهام 4 شبّان بإضرام النار في منزل وسيارة مستوطن في الشيخ جراح 
مسيرة استفزازية للمستوطنين في الشيخ جرّاح ("الأناضول")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قدّمت النيابة العامّة الإسرائيلية، اليوم الإثنين للمحكمة المركزية في القدس المحتلة، لوائح اتهام ضد أربعة شبان من حي الشيخ جراح، تزعم أنهم أضرموا النار في منزل وسيارة مستوطن في الحيّ.

ووفق بيان صدر عن النيابة، فإن لوائح الاتهام، تنسب للشبان، تنفيذ مخالفات من بينها؛ "التسبب بضرر من منطلقات عنصرية، وتنفيذ عمل إرهابي من خلال اضرام النيران، وتنفيذ عمل إرهابي بظروف مشددة، واستخدام سلاح بغرض تنفيذ عمل إرهابي، والقيام بأعمال شغب، ومحاولة اعتداء وغيرها من التهم".

وزعم البيان أنّ الشبان المتّهمين شاركوا في "أعمال إخلال بالنظام ومواجهات وقعت في الحيّ قبل نحو شهر".

وأرفقت النيابة العامّة لوائح الاتهام، بطلب لتمديد اعتقال الشبان المتهمين.

واستشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، بزعم تنفيذه عملية طعن في سوق القطانين بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة عنصرين من شرطة الاحتلال، بجراح متوسطة.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#القدس المحتلة
#الشيخ جراح
#تقديم لوائح اتهام
#حرق سيارة مستوطن

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