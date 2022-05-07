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عائلة بنات: "خروج 13 من أعضاء فريق اغتيال نزار من السجن"

تاريخ النشر: 07/05/2022 - 21:20

عائلة بنات: "خروج 13 من أعضاء فريق اغتيال نزار من السجن"
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصدرت عائلة الناشط، نزار بنات، اليوم السبت، بيانا لوسائل الإعلام حول آخر المستجدات المتعلقة بقضية اغتيال ابنها في يوم 24 حزيران/يونيو 2021.

وجاء في بيان عائلة بنات، أنه "على مدار الأيام السابقة وردنا العديد من الاتصالات التي تفيد بإفراج السلطة عن المجرمين (14)، إلا أننا باشرنا بعملية فحص وتدقيق لهذه المعلومات والتي استغرقت منا عدة أيام".

وأضاف "ثبت لدينا بالدليل القاطع دون أدنى شك خروج 13 من أصل 14 من أعضاء فريق الاغتيال من السجن دون إذن من المحكمة ودون أي مبرر قانوني، لا بل يثبت انفلات وتغول مجاميع أجهزة السلطة والتي تعمل بشكل متكامل ومدروس وكل منها أخذ حصته من دم نزار بنات وكل جهاز يعمل وفق دور مخطط ومرسوم له وهذا يؤكد صدق رواية العائلة بأن الجريمة كاملة ومكتملة الأركان قبل وأثناء وبعد عملية الاغتيال".

ولفت إلى أن "المحكمة بكامل أركانها ما هي إلا تنظيم هيكلي لا يحترم من قبل السلطات التنفيذية مجتمعة تماما كما حدث في 24 يونيو/حزيران 2021، حيث تم الذهاب إلى مكان تواجد نزار بنات دون وجود مبرر قانوني ودون وجود أي مذكرة قانونية واغتياله بدم بارد في دقائق معدودة".

وختمت عائلة بنات بيانها بالقول "بناء على ورد أعلاه سيكون لنا قرارا وموقفا نهائيا يوقف هذه المهزلة والمسرحية السخيفة خلال الأيام القادمة قبل جلسة 18 أيار/مايو 2022".

ومما يذكر أن النيابة العسكرية أنهت في 5 أيلول/ سبتمبر 2021، التحقيقات في قضية الاغتيال، ووجهت تهمة الضرب المفضي للموت إلى 14 عنصرا وضابطا من بينهم عقيد ضمن القوة التي شاركت في مهمة إلقاء القبض على نزار، بالإضافة إلى تهمة عدم إطاعة الأوامر العسكرية.

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#نزار بنات
#السلطة الفلسطينية

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