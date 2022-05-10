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اقتحامات للأقصى والاحتلال يحاصر منزل عائلة الرجبي بسلوان

تاريخ النشر: 10/05/2022 - 10:25

اقتحامات للأقصى والاحتلال يحاصر منزل عائلة الرجبي بسلوان
قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة الرجبي (القسطل)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة سلوان وحاصرت منزل عائلة الرجبي في حي عين اللوزة، تمهيدا لهدمه.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

وذكرت أن المستوطنين استمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم، كما أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى بحماية أمنية مشددة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند البوابات الخارجية.

دعا مقدسيون إلى تكثيف الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى لصد الاقتحامات، وعدم تركه للاحتلال ومستوطنيه.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان، حيث قام عناصر من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة بمحاصرة منزل عائلة الرجبي المهدد بالهدم، كما شرعت عائلة زيتون بتفريغ منزلها في حي البستان استعدادا لهدمه بقرار من بلدية الاحتلال.

واعتدت قوات الاحتلال على الأهالي في محيط منزل عائلة الرجبي ببلدة سلوان، حيث تستعد آليات وجرافات الاحتلال لهدمه.

ولوحظ انتشار قوات وآليات وجرافات الاحتلال في بلدة جبل المكبر.

بودكاست عرب 48

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