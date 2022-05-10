الثاني خلال 24 ساعة: مقتل شاب بشجار بالخليل

أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شاب خلال شجار في بلدة بيت أمر قضاء الخليل، وهي جريمة القتل الثالثة التي تسجل في الخليل منذ مطلع شهر أيار/مايو الجاري.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح لوسائل الإعلام، بأن "النيابة العامة باشرت التحقيق، والشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة شاب 28 عاما في ببلدة بيت أمر".

وأوضح بأن شابا أصيب خلال شجار ونقل إلى مستشفى الميزان بمدينة الخليل، وصفت جراحه بالخطيرة، قبل أن يعلن الأطباء عن وفاته، متأثرا بإصابته.

وأشار إلى أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر ارزيقات أن القوة المشتركة للأجهزة الأمنية تحركت إلى البلدة لفرض الأمن والنظام والحفاظ على ممتلكات المواطنين.

ولفت إلى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المشاركين في الشجار.

وأمس الإثنين، قتل الشاب مصطفى ماجد الرحبي (20 عاما)، من مدينة الخليل، فيما باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءاتها القانونية في واقعة وفاته.

وفي الثالث من أيار/مايو الجاري، قتل شخص وأُصيبت زوجته وابنه بجراح، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار حينما كانا يستقلان مركبة في مدينة الخليل.