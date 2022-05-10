سلوان: مواجهات مع الاحتلال وتسجيل إصابات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، حي عين اللوزة في سلوان بالقدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، وقمعت المتواجدين في الحيّ الذين حضروا للتضامن مع عائلة الرجبي التي هُدِم منزلها، صباح اليوم الثلاثاء، على يد قوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات على إثر ذلك بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال، وأطلقت الأخيرة قنابل الصوت والغاز صوب المتواجدين في المكان بشكل عشوائي.

وتعاملت طواقم منظمة الهلال الأحمر مع "22 إصابة في سلوان، منها 6 إصابات خلال عملية الهدم، إضافة إلى 16 إصابة في ساعات المساء".

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، عمارة سكنية لعائلة الرجبي في بلدة سلوان في القدس المحتلة، بزعم البناء دون ترخيص ما تسبب بتشريد 35 فردا على ما أكدت العائلة.

وقال فارس الرجبي (34 عاما)، وهو أحد سكان العمارة، إن "35 فردا أصبحوا بلا مأوى، معظمهم من الأطفال"، مضيفا أن "طواقم البلدية الإسرائيلية وصلت الساعة التاسعة صباحا، كسروا الأبواب وطردونا دون السماح لنا بأخذ حاجياتنا" من المبنى المكون من ثلاث طبقات تحتوي على خمس شقق سكنية.

وتابع الرجبي أن العائلة حصلت على "إنذار نهائي بالهدم خلال عيد الفطر، وحاولنا بكل الطرق الحؤول دون تنفيذه ودفعنا 50 ألف شيكل لكن دون جدوى"، وأكد أن جلسة "المحكمة الأخيرة كانت صورية".

ويحتوي المبنى أيضا على عدد من المحال التجارية التي تعود للعائلة. وأكد الرجبي أن المبنى قائم منذ العام 2000، "ودفعنا نحو 300 ألف شيكل مخالفات للبلدية بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمهندسين وغيرها من التكاليف".

وشدد الرجبي، وهو أب لثلاث وزوجته حامل، على أن عملية الهدم جاءت بقرار "سياسي أكثر منه قانوني، هم بالأصل لا يمنحونا تصاريح، هذه سياسة تهجير وتطهير". وتساءل "لماذا ألغت إسرائيل قرار هدم أحد المنازل الذي كان مملوكا لفلسطينيين بعد أن تم نقل ملكيته للمستوطنين؟".

وأكد أن "الاحتلال يكيل بمكيالين"، مشيرا إلى أن "جميع أفراد العائلة أصبحوا بلا مأوى، أنا عامل وحتى إن فكرت باستئجار منزل فلن أتمكن من دفع الإيجار"، وفق ما قال لوكالة فرانس برس.