اقتحامات للأقصى وهدم 4 منازل بالضفة والقدس

اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي وسعت من الاقتحامات والمداهمات بالضفة الغربية التي تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما تم هدم منشآت سكنية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

في محافظة الخليل، هدمت جرافات الاحتلال منزل أسير في قرية التوانة، ببلدة يطا.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال، داهمت قرية التوانة جنوب الخليل، وهدمت منزل الأسير محمد فضل ربعي، المعتقل منذ عام تقريبا.

وتبلغ مساحة المنزل الذي 70 مترا مربعا، علما أن المعتقل ربعي متزوج ولديه 4 أفراد.

هدم بالعيسوية وجبل المكبر وبيت حنينا

بينما في القدس، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، منشأة تجارية في بلدة جبل المكبر، كما أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي محمد مصطفى على هدم منزله في بلدة العيسوية.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبل المكبر وهدمت مكتبا تجاريا يعود للمواطن علي حيدر القنبر.

كما هدمت الجرافات في ساعات الصباح، منزلا في بلدة بيت حنينا يقطنه 11 نفرا من عائلة السلايمة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في حي الأشقرية في بلدة بيت حنينا، تعود ملكيته للمواطن عطوان السلايمة، وأجبرته على هدم منزله قسرابحجة البناء دون ترخيص.

وتبلغ مساحة المنزل المستهدف نحو 200 متر مربع ويسكنه ثمانية أفراد.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت، أمس الثلاثاء، بناية سكنية في سلوان، وشردت نحو 40 فردا من عائلة الرجبي يقطنون فيها.

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن 150 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بالفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم وقاموا بشعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب المغاربة.

ودعت جماعات "الهيكل" دعت الى اقتحام مركزي للمسجد الأقصى الأسبوع المقبل.

اعتقالات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وذكر نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إياد عبد الله معين ، ومحمود بريكي، ونجله محمد ، بعد أن داهمت منازلهم في المخيم، وفتشتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة، وفتشت منزل المواطن سليمان عبد أبو جبل، وعبثت بمحتوياته.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال سامي عبد الله حامد، ومحمد قاهر حماد، ومحمد خالد حماد، والطفل حسن شحادة حماد، عقب اقتحام بلدة سلواد.

واحتجزت قوات الاحتلال أربعة شبان آخرين، ثم أفرجت عنهم لاحقا.