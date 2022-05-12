استشهاد شيرين أبو عاقلة: حداد بسجون الاحتلال وإضراب ببيت لحم

أعلن الأسرى عن اليوم الخميس، يوم حداد في كافّة سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما أعلن عن إضراب شامل في بيت لحم حدادا على روح الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص قناص إسرائيلي خلال عملها الميداني في مخيم جنين.

وقال نادي الأسير في تصريح مقتضب، إن إعلان الحداد في كافة السجون جاء حزنا على شهيدة فلسطين، الصحافية شيرين أبو عاقلة.

واستشهدت أبو عاقلة في مخيم جنين صباح الأربعاء، بعد أن استهدفها قناص إسرائيلي وأصابها برصاصة في الرأس، رغم ارتدائها والزملاء الصحافيين الستر والخوذ الواقية، والتي تحمل إشارة الصحافة.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، حدادا على روح الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص قوات الاحتلال.

وقالت لجنة التنسيق الفصائلي، إن الاضراب يشمل المؤسسات الحكومية والجامعات، والمدارس الحكومية، والخاصة، والوكالة.

مراسم تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة

ويشيع، اليوم الخميس، جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في مقر الرئاسة برام الله في حين سيتم مواراتها الثرى الجمعة في القدس.

ينطلق موكب رسمي لتشييع جثمان أبو عاقلة في تمام الساعة العاشرة صباحا من المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، من ثم التوجه الى مقر الرئاسة الفلسطينية الساعة 11:00 صباحا للتكريم والوداع بحضور الرئيس محمود عباس وبمشاركة شعبية ومن ثم ينطلق موكب الجنازة الى القدس.

ويوم الجمعة الساعة الثالثة عصرا الصلاة في كنيسة "الروم الكاثوليك" في باب الخليل، والدفن في مقبرة "صهيون" إلى جانب والديها.