إصابات بمواجهات مع الاحتلال في سالم وكفر قدوم وشعفاط

أصيب فلسطينيون بجراح وحالات اختناق إثر استهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع من قبل قوات الاحتلال في سالم وكفر قدوم ومخيم شعفاط.

وفي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، نشبت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز، تخللها إطلاق نار وقنابل غاز مسيلة للدموع صوب الشبان.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بينهم نساء.

وقال شهود عيان، إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قدوم وفي أعقاب ذلك نشبت مواجهات أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما أسفر عن إصابة 3 شبان والعشرات بحالات اختناق".

وفي سالم شرق نابلس، أصيب 7 مواطنين بحالات اختناق إثر استنشاقهم قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن "7 مواطنين أصيبوا بحالات اختناق خلال المواجهات، وجرى علاجهم ميدانيا".