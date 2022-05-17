القدس: الاحتلال يفرج عن معتقلي جنازة الشهيد وليد الشريف

أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم، الثلاثاء، عن جميع الشبان الذين جرى اعتقالهم والاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال خلال جنازة الشهيد وليد الشريف مساء أمس، الإثنين.

وقال المحامي، خلدون نجم، إن "سلطات الاحتلال أفرجت عن 11 معتقلا شرط دفع غرامة مالية قدرها 750 شيكلا لكل واحد منهم".

وحسب ما ورد على لسان المحامي، فإن الجريح نادر الشريف لا زال معتقلا لدى قوات الاحتلال، وقد وصفت حالته بالخطيرة جدا بعد استهدافه بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في وجهه.

ومما يذكر أن أكثر من 70 شخصا أصيبوا فيما اعتقل آخرون خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة في أعقاب اقتحامها لمقبرة المجاهدين التي دفن فيها جثمان الشهيد وليد الشريف.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في التشييع، واستهدفتهم بالضرب وبقنابل الغاز التي ألقاها الاحتلال حتى صوب المتواجدين داخل المقبرة الذين أصيب كثير منهم بحالات اختناق.

كما استهدفت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف التي نقلت الشهيد من مستشفى المقاصد نحو المسجد الأقصى بالرصاص المطاطي، ما أدى لتعرضها لأضرار إذ تحطم زجاجها فيما كانت تنقل الشهيد.