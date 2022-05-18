افتتاح صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس طلبة بيرزيت

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، انتخابات مجلس اتحاد الطلبة بجامعة بيرزيت وسط الضفة الغربية المحتلة، وسط حملة اعتقالات وتهديدات للطلبة من أعضاء الكتلة الإسلامية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع في برنامج البكالوريوس 13 ألف طالب وطالبة. وتأتي الانتخابات بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا.

وتحظى الانتخابات في جامعة بير زيت باهتمام شعبي وفصائلي واسع، لقدرتها على قياس اتجاهات الرأي العام الفلسطيني.

وتتنافس 5 كتل طلابية على مقاعد المؤتمر العام البالغ عددها 51 مقعدا وهي: الكتلة الإسلامية- الذراع الطلابي لحركة حماس، وكتلة الشبيبة التابعة لحركة فتح، والقطب الطلابي التقدمي التابع للجبهة الشعبية، كتلة الوحدة الطلابية التابعة للجبهة الديمقراطية، وكتلة اتحاد الطلبة التابع لحزب الشعب وأطر يسارية.

وفتحت صناديق الاقتراع الساعة الثامنة والنصف صباحا وتغلق الرابعة عصرا، في 5 مراكز اقتراع في كليات الجامعة، على أن تبدأ عملية الفرز فور انتهاء الاقتراع.

وقالت جامعة بيرزيت في بيان، إن هذه الانتخابات تحظى باهتمام شعبي واجتماعي وسياسي واسع، نظرا لانقطاعها لمدة عامين بسبب كورونا.

وأضافت أنها تحرص على عقد انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة سنويا، كإرث يميز الجامعة ويرسخ ممارسة ديمقراطية وقيم الجامعة ورؤيتها، في عملية انتخابية مشهود لها بالنزاهة والشفافية، وفقا للجامعة.

وشهد أول أمس انطلاق الدعاية الانتخابية بين الكتل المتنافسة، فيما جرى أمس الثلاثاء، المناظرة الانتخابية.

وعقب انتهاء المناظرة اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية سبعة من نشطاء الكتلة الإسلامية خلال اقتحامها قرية دورا القرع شرق رام الله، بينهم منسق الكتلة معتصم زلوم، ورئيس اللجنة التحضيرية محمد عرمان.