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استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

تاريخ النشر: 21/05/2022 - 06:07

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين
الشهيد أمجد الفايد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

استُشهد فتى فلسطيني، وأصيب آخر، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، فجر اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفتى أمجد وليد الفايد (17 عاما) من مخيم جنين، إثر إصابته برصاص الاحتلال.

وأصيب شاب فلسطيني (18 عاما) في أثناء اقتحام جنود الاحتلال لمخيم جنين من شارع حيفا، حسب وزارة الصحة.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال، أسفرت عن إصابة شابين، فيما أُعلِن عن استشهاد أحدهما في وقت لاحق.

والشهيد أمجد الفايد ابن شقيق الشهيدين أمجد ومحمد الفايد، ارتبط اسميهما بـ"كمين الـ13 جنديا" في جنين إبان معركة نيسان/ أبريل 2002.

وفور الإعلان عن استشهاد الفتى الفايد انطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، حمل فيها المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها.

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والداعية إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية، من أجل التصدي لإرهاب الاحتلال وجرائمه، بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

وفي الأسبوع الماضي، استُشهد أربعة فلسطينيين، بينهم الصحافية شيرين أبو عاقلة، برصاص الاحتلال لينضاف إليهم الشهيد الفايد، وقُتل جندي إسرائيلبي وأصيب أربعة جنود ومستوطنين.

وشهدت 105 نقاط في الضفة الغربية مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، و7 عمليات إطلاق نار، و17عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

بودكاست عرب 48

#جنين
#الضفة
#أمجد الفايد
#فلسطين
#الاحتلال الإسرائيلي

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