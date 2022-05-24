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12 معتقلا بالضفة ومواجهات في حوسان وجبع

تاريخ النشر: 24/05/2022 - 08:13

12 معتقلا بالضفة ومواجهات في حوسان وجبع
اقتحامات لعشرات المنازل بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 12 مواطنا خلال مداهمات وتفتيشات طالت عشرات المنازل في قرى وبلدات في الضفة، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عنان بشكار، وصهيب بشكار، وشادي بشكار، لعدة ساعات قبل أن تفرج عنهم، فيما أبقت الشاب إسلام بشكار معتقلا لديها.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من عائلة عطا الله، في بلدة حرملة.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال كل من، إبراهيم عطا الله، وصلاح عطا الله، وفادي عطا الله، ومعتز عطا الله، ومنير عطا الله، وأحمد سعيد عطا الله من بلدة حرملة قضاء بيت لحم.

واندلعت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في بلدة حوسان بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال.

وتركزت المواجهات على مدخل البلدة وموقع المطينة ومحيط مسجد أبو بكر الصديق، وقام الشبان بإلقاء الحجارة باتجاه الجنود الذين ردوا بوابل كثيف من العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع التي سقطت بين منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال تقي الدين الهور من صوريف شمال الخليل، والفتى جبريل محمد كمال من مخيم عقبة جبر بأريحا.

وفي محافظة جنين، أطلق مسلحون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة جبع، فيما تم رشقها بالزجاجات الحارقة خلال مواجهات استمرت ساعتين.

واقتحمت 15 دورية بلدة جبع بعدما أغلقت مداخلها وداهمت منزل الشاب مراد ملايشة، وفتشته وطالبت أسرته بتسليمه فورا.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#بيت لحم
#جنين
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#اعتقالات
#جيش الاحتلال

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