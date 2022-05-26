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عباس يعين حسين الشيخ بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 15:02

عباس يعين حسين الشيخ بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
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عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، قرارا بتعيين حسين الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلفا للقيادي الفلسطيني الراحل صائب عريقات.

وعدل الشيخ صفته في حسابه في "تويتر" إلى "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية"، بدلا من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وتولى الشيخ في السابق منصب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، وهو مسؤول عن الاتصالات بين السلطة وإسرائيل. وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى جانب كونه كبير مستشاري عباس.

وكان موقع "واينت" الإلكتروني قد كشف تعيين الشيخ قبل ساعات من الإعلان الفلسطيني الرسمي، نقلا عن مصادر في رام الله.

وحضر الشيخ إلى جانب رئيس المخابرات، ماجد فرج، معظم اجتماعات عباس مع مسؤولين إسرائيليين، العام الماضي.

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#منظمة التحرير الفلسطينية
#أمين سر اللجنة التنفيذية
#حسين الشيخ
#محمود عباس

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