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الاحتلال يهدم منزلا بالعيسوية ومنشآت زراعية بالزعيم

تاريخ النشر: 01/06/2022 - 11:12

الاحتلال يهدم منزلا بالعيسوية ومنشآت زراعية بالزعيم
هدم منزل عائلة أبو ريالة للمرة السابعة (القسطل)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، منزل فلسطيني في بلدة العيسوية ومنشآت زراعية في بلدة الزعيم بزعم البناء دون ترخيص.

واقتحمت قوات الاحتلال حي المدارس في العيسوية وحاصرت منزل المواطن حاتم أبو ريالة، وقامت بهدمه للمرة السابعة على التوالي.

وتلاحق قوات الاحتلال أبو ريالة بعمليات الهدم وفرض الغرامات المالية، وكانت المرة الأولى التي هدمت له عام 1999، وفرضت عليه مخالفات مالية.

وحكم عليه بالسجن الفعلي بحجة آنذاك لعدم "دفع غرامة مالية"، وخلال عملية هدم منزله عام 2009 أًصيب بشلل نصفي بعد وقوعه من علو.

وتشهد بلدة العيسوية مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر، تسفر عن إصابات بالرصاص والاختناق واعتقال للشبان

ويسعى الاحتلال لخنق العيسوية والتضييق عليها لإجبار المواطنين على ترك أراضيهم وممتلكاتهم، لأهداف استيطانية توسعية.

كما هدمت آليات الاحتلال منشآت زراعية وأسوار جدارية في بلدة الزعيم، قبالة حي الطور، جبل الزيتون بمدينة القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

ويواجه سكان تجمع الزعيم التهجير القسري، حيث يعيشون شرقي القدس في منطقة يحيط بها جدار الفصل العنصري حاجز عسكري، وبوابة حديدية تتحكم في تحركاتهم، وجميعها ممارسات احتلالية حولت حياة نحو سبعة آلاف نسمة إلى مأساة.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن 20% من سكان الزعيم البالغ تعدادهم 7 آلاف نسمة اضطروا تدريجيا لترك القرية ومساكنهم التي يمتلكوها والانتقال للسكن في القدس.

بودكاست عرب 48

#القدس
#الزعيم
#العيسوية
#هدم
#حاتم أبو ريالة
#بلدية الاحتلال

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