الاحتلال يقمع فعالية منددة بالاستيطان جنوبي الضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فعالية رافضة لمخطط تهجير سكان في مسافر يطا جنوب الخليل.

وشارك في الفعالية، نشطاء في مقاومة الاستيطان، ومتضامنون أجانب، وأهالي في قرية الركيز في مسافر يطا، بدعوة من لجان الحماية والصمود.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن الاحتلال فرق الفعالية مستخدما قنابل الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، واعتدى على المشاركين بالضرب.

وأوضح أن عشرات المشاركين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تم علاجهم ميدانيا.

وفي 4 أيار/ مايو الماضي، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على إخلاء الفلسطينيين الذين يسكنون في مسافر يطا (تضم عدد من التجمعات السكانية) لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية الإسرائيلية، وبات نحو 1200 شخص، من بينهم 580 طفلًا، عرضة لخطر الإخلاء والتهجير الوشيكين من مناطق سكناهم.

وترجح الأمم المتحدة أن يفقد هؤلاء السكان منازلهم ومقتنياتهم وإمكانية الحصول على إمدادات المياه والوصول إلى سبل العيش ومنشآت الصحة الأولية والمدارس.