اعتقالات بالضفة وملاحقة للصيادين ببحر غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم قيادي في حركة حماس.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت كل من جنين ورام الله ونابلس وأريحا وطولكرم، واعتقلت عددا من الشبان معظمهم أسرى محررون، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجرا 15 فلسطينيا على الأقل، بينهم قيادي بحركة حماس خلال مداهمات نفذتها في محافظات الضفة.

من طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس رأفت ناصيف، والأسير المحرر نضال الحج محمد من بلدة بيت دجن قضاء نابلس، والأسير المحرر سنان أبو عايش من منزله في قرية روجيب شرقي المدينة. كما اعتقلت الشابين ساهر مسعود وعماد قدورة من منطقة بلاطة البلد شرقي المدينة.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد تركمان، وناصر بعجاوي، والأسير المحرر يوسف مشارقة، والأسير المحرر أحمد طالب أبو بكر، من يعبد.

كما اعتقلت، أيسر السمهوري من مخيم عقبة جبر قضاء أريحا، والمحرر عبد اللطيف الريماوي من بيت ريما، وحسني محمد عميرة من نعلين، ومؤيد أبو عزيزة، من المغير قضاء رام الله، وعبد الله أبو هشهش من مخيم الفوار قضاء الخليل، ومحمد حسن ديرية من بيت فجار والفتى كامل عماد ديرية من بيت فجار، قضاء بيت لحم.

في قطاع غزة، واصلت الزوارق البحرية الحربية للاحتلال ملاحقة مراكب الصيادين واستهدافها بالنيران، حيث اعترضت بحرية الاحتلال صباح اليوم الأربعاء مراكب للصيادين واعتقلت عددا من الصيادين.

وأفادت لجان الصيادين في بيان مقتضب بأن "زوارق الاحتلال الحربية اعتقلت الصيادين زايد زكي طروش، ومحمود سعيد الصعيدي وقامت بمصادرة مركبهم شمال مدينة غزة".