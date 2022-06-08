عباس: القدس ليست للبيع وسنُسقط المؤامرات لتصفية قضيتنا

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في كلمة ألقاها عبر الهاتف أمام مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى" في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، أنه "لن نسمح ولن نقبل بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى، مهما كانت الظروف".

وأضاف أن "كل الشواهد والوثائق التاريخي تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية بعاصمتنا المقدسة".

وشدد على أن "صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي في أساسه وليس صراعا ضد ديانة بعينها"، مؤكدا أن "القدس ليست للبيع وسنسقط كافة المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيتنا".

وأشار إلى أن "مؤتمر اليوم يكتسب أهمية كبيرة من موضوعه ومخرجاته ترسيخا للحق الفلسطيني الوطني والديني والقانوني والتاريخي، واليوم نحن نقف في أرضنا ومقدساتنا حيث ندافع عن حقنا الثابت مع احترامنا والتزامنا بالوضع التاريخي ’الاستاتسكو’ في المسجد الأقصى والقدس بكل مقدساته".

وتابع "استمعت إلى كلمة صاحب السمو الأمير الحسن، وكم كنا نتمنى أن يكون معنا بشخصه في هذا المؤتمر، فنحن والأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية في خندق واحد دفاعا عن القدس، مؤكدين اعتزازنا بالوصاية الهاشمية التي ثبتناها بالاتفاق التاريخي، الذي وقعناه مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني عام 2015".

وختم عباس بالقول إن "القدس وفلسطين ليستا للبيع، وقد أسقطنا كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية وبالذات صفقة القرن، ولن ننسى دم الشهيدة شيرين أبو عاقلة وغيرها من الشهداء الأبرار، وسنظل على مواقفنا ونضالنا ومقاومتنا الشعبية حتى تقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية العاصمة الأبدين لدولة فلسطين".