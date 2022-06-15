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مصرع عامل و3 إصابات خطيرة بحادث طرق قرب الخليل

تاريخ النشر: 15/06/2022 - 08:04

مصرع عامل و3 إصابات خطيرة بحادث طرق قرب الخليل
حادث طرق قرب معبر ترقوميا صباح اليوم (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي مهند إسماعيل الدراويش (31 عاما) من بلدة دورا مصرعه صباح اليوم الأربعاء، وأصيب 3 عمال بجروح خطيرة في حادث طرق وقع بالقرب من معبر ترقوميا جنوب مدينة الخليل.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 60 بمساره بالقرب من معبر ترقيوما، حيث دلت المعلومات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنة ومركبة.

وعلى الفور هرعت طواقم طبية تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني ونجمة داوود الحمراء إلى مكان الحادث، وأقرت وفاة شخص بالثلاثينات من عمره تأثرا بإصابته الحرجة، وذلك بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياته، فيما نقل 3 أشخاص بحالة وصفت بالخطيرة لاستكمال العلاج في المستشفيات الفلسطينية، بينما نقلت إصابة خطيرة جدا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع..

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