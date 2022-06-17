إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وفي مسافر يطا، أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال الفعالية الوطنية الأسبوعية تحت عنوان "لا لنكبة جديدة بمسافر يطا".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل، فؤاد العمر، قوله إن "قوات الاحتلال قمعت الفعالية التي أقيمت في منطقة العين البيضا، والجوايا بمسافر يطا، حيث تقوم بشق شارع استيطاني في أراضي المواطنين".

وأضاف، أن "جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق تم معالجتهم ميدانيا".

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وفي قرية قريوت جنوب نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين.

وجاء في التفاصيل، أن عددا من المستوطنين اقتحموا نبع مياه القرية، بحماية جنود الاحتلال ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين تصدوا للاقتحام.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع والصوت تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخر إثر تعرضه للسقوط، حسب ما أفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف جبريل، أن "7 مواطنين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب قمع جيش الاحتلال مسيرة بيت دجن السلمية".

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان.

وأوردت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة.

ومنذ مطلع تموز/يوليو 2011 ينظم أهالي كفر قدوم، مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان، ومطالبة بفتح شارع رئيسي بالبلدة أغلقته سلطات الاحتلال إبان انتفاضة الأقصى عام 2003.

وفي منطقة الخليل، اعتدى مستوطنون على مسن وأصابوه بجروح ورضوض خلال عمله في أرضه شرق المدينة.

ووفقا لمصادر محلية وشهود عيان، فإن المواطن عبد الكريم إبراهيم الجعبري (64 عاما)، أصيب بجروح متوسطة ورضوض بعد اعتداء المستوطنين عليه أثناء تواجده في أرضه المحاذية لمدخل مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، حيث جرى نقله إلى مستشفى عالية الحكومي.

وفي وقت سابق، أصيب 33 فلسطينيا ومتضامنا أجنبيا خلال مواجهات نشبت في بلدة بورين جنوب نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "33 إصابة وقعت بينهم 6 متضامنين وضابط إسعاف، خلال اعتداء قوات الاحتلال في بورين".

وينظم الفلسطينيون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات بالضفة.