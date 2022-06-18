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إثر الاعتداءات الأخيرة: إلغاء فصل 10 طلاب في جامعة النجاح

تاريخ النشر: 18/06/2022 - 18:39

إثر الاعتداءات الأخيرة: إلغاء فصل 10 طلاب في جامعة النجاح
وقفة احتجاجية في جامعة النجاح إثر فصل 10 طلاب
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ألغت جامعة النجاح في نابلس قرار الفصل الذي صدر بحق 10 طلاب واستبداله بإنذار لكل منهم، حسب ما ورد في قرار مجلس عمداء الجامعة.

إلى ذلك، تقرر عودة التعليم الوجاهي بدءًا من يوم غد، الأحد، كالمعتاد بحسب قرار المجلس عقب اجتماعه الطارئ اليوم، السبت.

وجاء في بيان لمجلس عمداء الجامعة "نؤكد حرية التعبير والتعددية البناءة التي تكفلها أنظمة الجامعة وتعليماتها المعمول بها منذ تأسيسها، وضمان حياة جامعية آمنة".

ونوه إلى أن "لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من مجلس أمناء الجامعة ما زالت ملتئمة، للخروج بتوصيات حول الأحداث الأخيرة المؤسفة ومعالجتها".

وذكرت الكتل الطلابية في جامعة النجاح، أن "قرار إعادة الطلاب المفصولين يأتي في سياقه الصحيح ولكنه غير كاف، ويتطلب قرارات جديدة وحاسمة ضد كل المشاركين بالاعتداءات، ونترقب قرارات لجنة تقصي الحقائق لتحاسب المعتدين على الطلبة".

ومما يذكر أنه في يوم 14 حزيران/يونيو الجاري، أصيب عدد من طلبة الجامعة إثر الاعتداء عليهم من قبل عناصر أمن في الجامعة التي شهد محيطها إطلاق نار صوب طلبة، فيما أعلنت الجامعة آنذاك عن إغلاق حرمها وتعليق الدوام الوجاهي ليومين.

وقمع عناصر من أمن الجامعة، فعالية طالبت بـ"حياة جامعية آمنة"، وإلغاء قرارات فصل عدد من الطلاب، وتم رش غاز الفلفل على الطلاب.

وجاءت الوقفة في أعقاب قرار إدارة جامعة النجاح بفصل 15 شخصا بينهم 5 طلاب من الكتلة الإسلامية و5 طلاب من الشبيبة ومثلهم من أمن الجامعة، على خلفية الأحداث أمام الجامعة قبلها بأيام.

ويذكر أن عناصر أمن بزي مدني اعتدوا على صحافيين وطلاب من الكتلة الإسلامية خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى الجامعة يوم 8 حزيران/يونيو الجاري.

بودكاست عرب 48

#جامعة النجاح
#نابلس
#الكتلة الإسلامية
#فصل طلاب

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