المستوطنون وجنود الاحتلال يمنعون فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم

منع مستوطنون، بحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، في منطقة الطيبة في بلدة ترقوميا غربي الخليل.

وقال الناشط في لجنة الدفاع عن الأراضي، سليمان جعافرة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "عددا من المستوطنين هاجموا المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم ومزروعاتهم في المنطقة المذكورة، ومنعوهم من القيام بأعمالهم، وذلك بحماية من قوات الاحتلال التي أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة".

وذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين اعتدوا الأسبوع الماضي على المواطنين خلال وقفة احتجاجية في المنطقة ذاتها، ضد الاستيلاء على 500 دونم من أراضيهم.

ويواصل المستوطنون بممارسة الاعتداءات على المزاعين الفلسطينيين والمواطنين عامة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وفي غالب الأحيان يتواجد جنود الاحتلال في أماكن الاعتداءات على المزارع والمحاصيل الزراعية والماشية والمنازل.