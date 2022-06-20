  2. فلسطينيات
  3. أخبار

طولكرم: وفاة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أعاق الاحتلال علاجه

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 09:44

طولكرم: وفاة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أعاق الاحتلال علاجه
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي عبد الرحمن صبحي أبو نصرة (40 عاما)، بعد أن أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، وصول طاقم الهلال الأحمر إلى أحد المنازل في ضاحية شويكة قضاء طولكرم لنقله إلى المستشفى.

وقال أحد ضباط الإسعاف، إن قوة من جيش الاحتلال كانت ترابط على دوار الجعرون عند المدخل الجنوبي لضاحية شويكة، منعت سيارة الإسعاف ولفترة من الوقت من المرور تحت تهديد السلاح رغم إبلاغها بوجود حالة مرضية في المنطقة، بل وأجبرت السيارة على التراجع لمئات الأمتار.

وقال الضابط إنه بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، وصل طاقم الهلال إلى المنزل الذي تتواجد به الحالة المرضية، حيث تبين وفاة الشاب عبد الرحمن صبحي أبو نصرة، وهومن ذوي الاحتياجات الخاصة والذي كان مقررا نقله للمستشفى.

الاحتلال يعرقل حركة تنقل المواطنين قضاء جنين

عرقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، حركة تنقل المواطنين شرق جنين.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على الطريق الواصلة بين جنين وقرى شرق المحافظة، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها واستجوابهم.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصب الكمائن في محيط قرى الجلمة، ودير غزالة، وعرانة، ودير أبو اضعيف، وعربونه، وفي سهل الخط الشرقي، وعند موقعي مستوطنتي "جانيم، وكيديم"، المخلاتين.

بودكاست عرب 48

#طولكرم
#شويكة
#الهلال الأحمر
#الاحتلال
#عبد الرحمن صبحي أبو نصرة
#الاحتلال
#وفاة

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مؤتمر للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السويد
مؤتمر للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السويد

2022-06-20

قطاع غزة: مناورات عسكرية وإغلاق المجال البحري
قطاع غزة: مناورات عسكرية وإغلاق المجال البحري

2022-06-20

إضراب الطلاب في جامعة النجاح يتواصل لليوم الثاني
إضراب الطلاب في جامعة النجاح يتواصل لليوم الثاني

2022-06-20

الأكثر قراءة

مشروع قرار روسي ضد إسرائيل في مجلس الأمن

مشروع قرار روسي ضد إسرائيل في مجلس الأمن

2022-06-19
احتجاجات المعلمين تتواصل: بدء التعليم عند العاشرة صباحا

احتجاجات المعلمين تتواصل: بدء التعليم عند العاشرة صباحا

2022-06-19
انتهاء جلسة محكمة الأسير أحمد مناصرة.. دون قرار

انتهاء جلسة محكمة الأسير أحمد مناصرة.. دون قرار

2022-06-19
بينيت: عدم تمديد قانون الأبارتهايد يعني نهاية ولاية الحكومة

بينيت: عدم تمديد قانون الأبارتهايد يعني نهاية ولاية الحكومة

2022-06-19
حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

2022-06-19