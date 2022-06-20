طولكرم: وفاة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أعاق الاحتلال علاجه

توفي عبد الرحمن صبحي أبو نصرة (40 عاما)، بعد أن أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، وصول طاقم الهلال الأحمر إلى أحد المنازل في ضاحية شويكة قضاء طولكرم لنقله إلى المستشفى.

وقال أحد ضباط الإسعاف، إن قوة من جيش الاحتلال كانت ترابط على دوار الجعرون عند المدخل الجنوبي لضاحية شويكة، منعت سيارة الإسعاف ولفترة من الوقت من المرور تحت تهديد السلاح رغم إبلاغها بوجود حالة مرضية في المنطقة، بل وأجبرت السيارة على التراجع لمئات الأمتار.

وقال الضابط إنه بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، وصل طاقم الهلال إلى المنزل الذي تتواجد به الحالة المرضية، حيث تبين وفاة الشاب عبد الرحمن صبحي أبو نصرة، وهومن ذوي الاحتياجات الخاصة والذي كان مقررا نقله للمستشفى.

الاحتلال يعرقل حركة تنقل المواطنين قضاء جنين

عرقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، حركة تنقل المواطنين شرق جنين.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على الطريق الواصلة بين جنين وقرى شرق المحافظة، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها واستجوابهم.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصب الكمائن في محيط قرى الجلمة، ودير غزالة، وعرانة، ودير أبو اضعيف، وعربونه، وفي سهل الخط الشرقي، وعند موقعي مستوطنتي "جانيم، وكيديم"، المخلاتين.