الضفة: عشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

نشبت مواجهات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن عشرات الإصابات وحالات الاختناق بين الفلسطينيين، اليوم الجمعة.

وأوردت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 131 إصابة خلال مواجهات في عدة بلدات بمدينة نابلس وفي كفر قدوم شرق قلقيلية.

ولفتت إلى أن الطواقم تعامت مع 83 إصابة في بيت دجن وبيتا وبورين وقريوت بمنطقة نابلس، بالإضافة إلى 48 إصابة في كفر قدوم.

مستوطنون بحماية جنود الاحتلال في قريوت (Gettyimages)

وفي كفر قدوم، أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بينهم مراسل تلفزيون خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان؛ وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت "وفا" عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، قوله إن "جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 9 منهم والعشرات بالاختناق بينهم الصحافي أنال الجدع".

وأضاف أن "مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والمواطنين الذين تصدوا لهم بالحجارة وحالوا دون اقتحامهم للبلدة رغم محاولاتهم المتكررة".

فلسطينيون يتصدون للمستوطنين وسط استهدافهم من قبل قوات الاحتلال (Gettyimages)

وفي قريوت وبيت دجن، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين إثر قمع مسيرة سلمية تنديدا بإقامة بؤرة استيطانية، واقتحام المستوطنين المتكرر لنبع قريوت، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي بيت دجن، أصيب متطوع في الإغاثة الطبية أصيب بقنبلة غاز في الوجه خلال مواجهات اندلعت في البلدة، نقل على إثرها إلى المستشفى كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق من جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع؛ حسب ما أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل.

ومما يذكر أن مناطق الضفة تشهد فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة الفلسطينيين داخل بلداتهم.

وأفادت بيانات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، بأن نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.