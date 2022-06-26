  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 1350 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

تاريخ النشر: 26/06/2022 - 14:39

الصحة الفلسطينية: 1350 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و411 حالة تعاف، في الفترة ما بين 19 إلى 25 حزيران/ يونيو الجاري، بعد إجراء 6465 فحصا.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 938 إصابة جديدة بكورونا سجلت في الضفة الغربية، و12 إصابة في قطاع غزة، و400 إصابة في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أنها سجلت 400 حالة تعافٍ في الضفة، و11 حالة في غزة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة.

وبينت أنه تم دخول 17 حالة للعلاج بالمستشفيات، و3 حالات في العناية المكثفة، فيما لم تسجل أي حالة موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#غزة
#القدس
#إصابات

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع عامل من الظاهرية سقط من نافذة ورشة بناء
مصرع عامل من الظاهرية سقط من نافذة ورشة بناء

2022-06-26

وفاة الطالبة الجامعية رنين سلعوس من نابلس: لا شبهة جنائيّة حتى الآن
وفاة الطالبة الجامعية رنين سلعوس من نابلس: لا شبهة جنائيّة حتى الآن

2022-06-26

استشهاد 15 طفلا فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري
استشهاد 15 طفلا فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري

2022-06-26

الأكثر قراءة

قتيل بجريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء

قتيل بجريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء

2022-06-25
حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف

حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف

2022-06-25
كم طلب ليفربول مقابل بيع محمد صلاح؟

كم طلب ليفربول مقابل بيع محمد صلاح؟

2022-06-25
المغرب: مقتل 23 مهاجرا خلال محاولة الوصول إلى مليلية

المغرب: مقتل 23 مهاجرا خلال محاولة الوصول إلى مليلية

2022-06-25
استشهاد فتى برصاص الاحتلال في سلواد

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في سلواد

2022-06-25