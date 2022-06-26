الصحة الفلسطينية: 1350 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و411 حالة تعاف، في الفترة ما بين 19 إلى 25 حزيران/ يونيو الجاري، بعد إجراء 6465 فحصا.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 938 إصابة جديدة بكورونا سجلت في الضفة الغربية، و12 إصابة في قطاع غزة، و400 إصابة في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أنها سجلت 400 حالة تعافٍ في الضفة، و11 حالة في غزة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة.

وبينت أنه تم دخول 17 حالة للعلاج بالمستشفيات، و3 حالات في العناية المكثفة، فيما لم تسجل أي حالة موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.