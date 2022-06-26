مصرع الطالب أمير عودة من غزة غرقا في ألمانيا

لقي طالب فلسطيني من قطاع غزة، في العشرينيات من العمر، مصرعه في حادث غرق في أثناء تواجده في إحدى المدن الألمانية.

وأفادت سفارة دولة فلسطين في ألمانيا، مساء أمس السبت، أن الطالب الفلسطيني أمير محمود عبد الكريم عودة (سعدات) من بيت حانون، شمالي قطاع غزة، لقي مصرعه غرقا خلال تواجده في إحدى المدن الألمانية.

وأضافت السفارة، في بيان أصدرته في أعقاب حادث الغرق، أنها تتواصل مع شقيق الضحية الذي كان برفقته ومع أهله للمتابعة معهم بشأن نقل جثمانه إلى أرض الوطن لمواراته الثرى في مسقط رأسه.