إصابات باشتباكات في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الإثنين، 20 فلسطينيا خلال مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق أصيب خلال العشرات غالبيتهم بحالات اختناق، بينما وقعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل بمناطق متفرقة من مخيمات وقرى وبلدات ومدن الضفة، وعاثت فيها خرابا، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني، واعتقلت 20 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عائدة الأطرش وزوجها كريم، ونجلهما محمد، من مخيم الدهيشة، قبل أن تقوم بالإفراج عن الزوجة والزوج، حيث تضغط قوات الاحتلال منذ أسابيع على العائلة من أجل أن يسلم ابنها ليث نفسه بحجة أنه مطلوب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 أشقاء، هم عمران، وجهاد، ومعالي، عيسى معالي من سكان مخيم الدهيشة قبل أن يتم الإفراج عن عمران.

واقتحمت قوات معززة من الاحتلال مخيم الدهيشة، وشهدت المنطقة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال ما أدى لإصابة العديد من المواطنين بالاختناق بسبب قنابل الغاز المدمع.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 4 أشقاء، هم: قصي، وعدي، وأحمد، ومحمد، إبراهيم الشيخ، وذلك بعد اقتحام الحي الشرقي والمنطقة الألمانية في المدينة التي شهدت مواجهات واشتباكات مسلحة مع تلك القوات.

وأفاد الهلال الأحمر، أن شابا يعمل في مخبز محلي أصيب بعيار ناري في الركبة ووصفت حالته بالمتوسطة.

واقتحمت الوحدات الخاصة منزل عائلة الشيخ بطريقة وحشية، وأطلقوا الكلاب البوليسية، كما انضم إليهم عشرات الجنود الذين أطلقوا النار داخل المنزل وسببوا الذعر والهلع لأفراد العائلة.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، عيسى صافي، ومصطفى خروب، وإبراهيم قطاش، ويوسف أبو شريفة من مخيم الجلزون، وطلعت حامد، ومحمد صبح، ومحمد حماد من سلواد.

واعتقل سمير برهم، ونهاد جمعة، من بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية، بينما اعتقل موسى الأطرش من منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.