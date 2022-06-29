استهداف للصيادين والمزارعين بغزة وهدم منشآت زراعية بعناتا

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، منشآت زراعية في بلدة عناتا، فيما قامت قوات الاحتلال بإزالة وتخريب بسطات خضار وأكشاك عند حاجز "الجلمة" في جنين.

في عناتا، هدمت آليات الاحتلال منشآت زراعية وأسوار تحيط بها بحجة عدم حصول أصحابها على ترخيص بناء.

وقام عناصر من شرطة الاحتلال بالاعتداء على الأهالي أثناء تجمعهم قرب منطقة الهدم، عبر إلقاء القنابل الصوتية لتفريقهم وإبعادهم عن المكان.

في جنين، أزالت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، عددا من بسطات الخضار بالقرب من الحاجز العسكري "الجلمة".

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أزالت وقامت بتخريب عشرات البسطات من الخضار والفواكه، التي تقع على جانبي الطريق المؤدي إلى حاجز الجلمة، علما أن هذه البسطات هي مصدر الرزق الوحيد للمواطنين هناك.

في قطاع غزة، دمرت زوارق حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، مركب صيد فلسطيني في بحر محافظة رفح، فيما أطلقت الأبراج العسكرية النار صوب الأراضي الزراعية شرقي محافظة خان، دون إصابات.

وأفادت لجنة الصيادين، بقيام زوارق حربية إسرائيلية قرابة الساعة الثانية والنصف فجرا بمهاجمة مراكب الصيادين في بحر محافظتي خان يونس ورفح، وسط إطلاق نار مكثف وإطلاق قنابل إنارة؛ ما أدى لاحتراق وتدمير مركب صيد بالكامل، فيما أجبر الصيادين على مغادرة البحر خشية على حياتهم.

من ناحية أخرى، أطلقت قوات الاحتلال النار صباحا صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس.

وتوغلت عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خارج السياج الأمني، وذلك انطلاقا من بوابة "سريج" شرقي بلدة القرارة جنوبي القطاع.

وبحسب شهود عيان، فإن 6 آليات عسكرية توغلت خارج السياج الأمني، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف بغطاء مكثف من طائرات الاستطلاع. علما أن الحدود الشرقية والشمالية تشهد عمليات توغل شبه يومية.