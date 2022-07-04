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بلدية الاحتلال تهدم منزلا ومشتلا في القدس

تاريخ النشر: 04/07/2022 - 14:06

بلدية الاحتلال تهدم منزلا ومشتلا في القدس
بلدية الاحتلال صعدت من الهدم للمقدسيين بحزيران (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا ومشتلا في مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء بدون ترخيص، علما أن لجان التنظيم للاحتلال تمتنع عن توسيع مسطحات البناء واستصدار تراخيص البناء للفلسطينيين.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن آليات الاحتلال هدمت منزلا في بلدة جبل المكبر يملكه المواطن عمر فهد جعافرة، بذريعة عدم الترخيص.

وأوضح المركز، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد، أثناء عملية الهدم.

وأشار مركز معلومات وادي حلوة إلى أن آليات الاحتلال هدمت مشتلا زراعيا في بلدة العيسوية، يملكه المقدسي رأفت طارق.

وخلال شهر حزيران/يونيو الماضي، ووثقت الفعاليات الحقوقية المقدسية تجريف وهدم 25 منشأة سكنية وتجارية وزراعية وأسوار في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، من بينها عمليات الهدم القسري.

يذكر أن بلدية الاحتلال لا تسمح للفلسطينيين بالبناء والتوسع في القدس، ولا منحهم تصاريح للبناء، فهي تسعى لتقليل عدد الفلسطينيين في القدس، ودفعهم على الهجرة القسرية عبر التضييق عليهم بالأرض والمسكن وملاحقتهم بالغرامات المالية التي تصل إلى مئات آلاف الشواقل.

وفي توسع سلطات الاحتلال المشروع الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني بالقدس، يضطر أهل القدس من الفلسطينيين البناء دون الحصول على تصاريح البناء، بسبب امتناع لجان التنظيم والبناء عن استصدارها.

بدورها تقوم بلدية الاحتلال، بملاحقة المقدسيين إما بالمخالفات الباهظة ،أو الهدم الإداري، أو الهدم القسري أو الذاتي، حيث يهدم صاحب المنشأة منزله أو محله بنفسه كي لا يتفادى غرامات الاحتلال الباهظة وتحمل تكاليف الهدم في حال قامت آليات البلدية بعملية الهدم.

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