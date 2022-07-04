مفتي فلسطين يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، هو الساعة السادسة والربع صباحا، حسب التوقيت الصيفي، بحسب بيان صدر اليوم الإثنين.

وأعلنت دول عربية، من بينها السعودية وفلسطين، أن السبت 9 تموز/ يوليو المقبل هو أول أيام عيد الأضحى لعام 1443 هجرية.

وبناء على ذلك يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة الموافق 8 تموز/ يوليو، هو يوم وقفة عرفة، ويوم السبت العاشر من ذي الحجة الموافق 9 تموز/ يوليو، هو أول أيام عيد الأضحى.

وأكد الشيخ حسين في بيان صدر عن دار الإفتاء، على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج.

وناشد المفتي في البيان المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظا على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة كورونا، وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع.

كما حث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.