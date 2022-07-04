20 معتقلا بالضفة بينهم قياديان بالجبهة الشعبية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللهم اعتقال عددا من الفلسطينيين بينهم قياديين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا خلال مداهمات لمناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم ضبط أسلحة ووسائل قتالية في محافظة شويكة، فيما وقعت اشتباكات مسلحة بين جنود الاحتلال وشبان في محافظة جنين دون أن يبلغ عن إصابات.

وتركزت مداهمات الاحتلال التي شملت اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، بلدات الظاهرية ورشيدة وإسكاكا ونابلس، ورام الله، وبيتونيا، وجنين، وشويكة، والخليل، ومخيم العروب.

واقتحمت دوريات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور وانتشرت في المنطقة الشرقية والجبل الشمالي، واعتقلت القياديين بالجبهة الشعبية ماهر حرب وكفاح أبو ظريفة بعد مداهمة منزليهما.

ووقعت مواجهات عنيفة خلال اقتحام المدينة تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إسكاكا قضاء سلفيت، واعتقلت فراس حرب ووالده نعيم حرب وزيد حرب وأمجد حرب عقب مداهمة منازلهم.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان خلال اقتحامها مناطق متفرقة من المحافظة، بينهم ثلاثة أشقاء.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت سيرا واعتقلت ثلاثة أشقاء وهم: محمد حامد واوي، عبد الرحمن حامد واوي، حمدان حامد واوي، خلال مداهمة منزلهم وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة.

واندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال في البلدة، أطلق خلالها الجنود القنابل الغازية بكثافة.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا واعتقلت طه عرموش، ومهند فارس، كما اعتقلت إبراهيم سمحان.

ومن محافظة الخليل، اعتقل إبراهيم البطاط، من الظاهرية، وحسان آدم اخليل من بلدة بيت أمر، وجبر البدوي من مخيم العروب. كما اعتقل 3 شبان من البلدات ما بين رام الله والقدس.