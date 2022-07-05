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بعد تعرضه للضرب والتنكيل: استشهاد عامل فلسطيني قرب طولكرم

تاريخ النشر: 05/07/2022 - 08:47

بعد تعرضه للضرب والتنكيل: استشهاد عامل فلسطيني قرب طولكرم
الشهيد أحمد حرب عياد (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد الشاب أحمد حرب عياد (32 عاما)، بعد تعرضه للضرب والتنكيل من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي عند فتحة جدار الفصل العنصري قرب طولكرم.

ونعت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الشاب أحمد حرب عياد، الذي استشهد إثر اعتداء جنود من جيش الاحتلال عليه بالضرب المبرح، والتنكيل به، أثناء توجهه للعمل داخل الخط الأخضر، عند فتحة الجدار الفاصل قرب طولكرم.

وذكرت الوزارة الفلسطينية أن عياد وهو من سكان قطاع غزة، استشهد بعد تعرضه لاعتداء وحشي من قبل الاحتلال عند فتحة فرعون.

يشار إلى أن هذا هو الشاب الثاني من غزة الذي يستشهد أثناء توجهه لعمله في الضفة.

ففي الثامن من أيار/مايو الماضي، قتل جنود الاحتلال الشاب محمود سامي عرام، أيضا من غزة وسكان الضفة، أثناء توجهه لعمله قرب حاجز جبارة عند طولكرم.

وتنفذ سلطات الاحتلال انتهاكات جسيمة بحق العمال الفلسطينيين وتتمثل أبرزها عبر عمليات الملاحقة والاعتقال، وفرض غرامات مالية باهظة، واعتداءات بمستويات مختلفة.

ويتعرض مئات العمال لعمليات اعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب واستخدام الكلاب البوليسية بحقهم، عدا عن توجيه الكلمات البذيئة لهم، وتهديدهم، كما وتستمر عملية الانتهاك خلال فترة التوقيف، باستخدام أساليب متعددة.

إلى ذلك، استشهد 77 فلسطينيا بين 15 طفلا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالنصف الأول من العام الجاري، بحسب تقرير صدر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين.

وذكر أن التقرير الّذي أعده تجمع أسر الشهداء، ووثق عدد الشهداء منذ مطلع هذا العام الجاري، حتى 30 حزيران/يونيو الماضي، يبين أن عدد الأطفال الذين استشهدوا منذ بداية العام، بلغ 15، مبينا أن أصغرهم هو الشهيد محمد رزق شحادة صلاح (14عاما) الذي استشهد بتاريخ 23 شباط/فبراير، من الخضر في بيت لحم.

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