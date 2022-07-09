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150 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

تاريخ النشر: 09/07/2022 - 09:33

150 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى
المسجد وباحاته يعجّان بالمصلين (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أدى نحو 150 ألف مصلٍ، صباح اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى.

وبدأ توافد المصلين منذ ساعات الفجر إلى المسجد من أنحاء مدينة القدس، ومن أراضي عام 1948، ومن محافظات الضفة الغربية.

(Getty Images)

ورددّ المصلون تكبيرات العيد، وهم يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة من المسجد وإليه، عبر بوابات البلدة القديمة، وفي أزقتها، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة، فيما أدى المبعدون والمبعدات عن الأقصى بقرارات الاحتلال صلاة العيد قرب المسجد.

ووزع نشطاء، الهدايا على الأطفال، الذين قدموا إلى المسجد الأقصى مع عائلاتهم، في منطقة صحن مُصلى قبة الصخرة، كما وزعوا الحلوى على المصلين.

(Getty Images)

ومنذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات من شرطة الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، وأوقفت عددًا من الشبان على أبواب الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الدخول

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#صلاة العيد
#القدي المحتلة
#عيد الأضحى

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