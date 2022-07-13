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تعليق العمل بالمحاكم واعتصام للمحامين برام الله

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 10:01

تعليق العمل بالمحاكم واعتصام للمحامين برام الله
دعت نقابة المحامين منتسبيها لاعتصام مركزي (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

علق المحامون عملهم في محاكم الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

يأتي ذلك، فيما دعت نقابة المحامين منتسبيها لاعتصام مركزي الساعة الواحدة ظهرا، داخل محكمتي الصلح والبداية برام الله مع المبيت داخل مبنى المحكمة.

وأعلنت نقابة المحاميين الفلسطينيين، في بيان لها، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا يومي الأربعاء والخميس، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وقررت النقابة دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي يوم 31 تموز/يوليو الجاري، الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية، وسيعلن المجلس عن مكان الانعقاد لاحقا.

وأعلنت النقابة عن البقاء في حالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.

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