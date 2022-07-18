اشتية: الحكومة تقف خلف عباس ومواقفه الثابتة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن مجلس الوزراء يقف خلف الرئيس محمود عباس، ومواقفه الثابتة الذي عبر عنه أثناء الاجتماع مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيت لحم.

وأوضح اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن "هذا الموقف يصون حقوقنا وثوابتنا الوطنية الفلسطينية في إنهاء الاحتلال، والحرية، والاستقلال، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، والرئيس أوصل بثقة وأمانة رسالة وصوت شعبنا الفلسطيني الصامد".

وعلى صعيد آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى أزمة المسافرين على معبر الكرامة، بقوله "نتابع الأزمة التي يعاني منها أبناء شعبنا على المعبر، وسنعمل بالاتفاق مع الأردن والطرف الإسرائيلي على إنهائها على المدى القريب، بتمديد ساعات العمل على المعبر، وتوسيع وإنشاء مسارب جديدة على المدى المتوسط".

وتابع إن "الأفضل هو أن يتم إنشاء مسارب للشاحنات وأخرى للمسافرين، وعدم الدمج بينهم، الأردن يعمل معنا على تطوير المعابر من طرفهم، ونحن معهم في كل إجراء للتسهيل على حركة المسافرين".

وفي سياق منفصل، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني الإدارة الأميركية إلى وقف المخططات الاستيطانية الجديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، التي من شأنها تقوض حل الدولتين، قائلا "ما أن انتهت زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة، حتى أعلنت حكومة الاحتلال عن مصادقتها على مخططات الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي محافظتي بيت لحم ورام الله لإقامة 30 وحدة استيطانية".

كما طالب اشتيه بضرورة وقف الاستيطان فورا، وفق قرارات الشرعية الدولية، للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

من جهة أخرى، ثمن رئيس الوزراء الموقف العربي من قضية فلسطين، والذي تجلى في قمة جدة للأمن والتنمية، مؤكدا أن فلسطين ستبقى وقضيتها العادلة مفتاحا وشرطا لأي سلام واستقرار في المنطقة وفي العالم.

وشكر الدول العربية على استعدادها للمساهمة في دعم مستشفيات القدس، وهي: السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات، مشيرا إلى أن فلسطين كانت حاضرة عند العرب رغم محاولات اسرائيل تغيبها.

ورحب اشتيه باسم مجلس الوزراء بالمواقف الصادرة عن تسع دول أوروبية والرافضة لتصنيف حكومة الاحتلال لمنظمات غير الحكومية الفلسطينية على أنها إرهابية، وشكر الدول التي صوتت بهذا الاتجاه، داعيا بقية الدول إلى اتخاذ مواقف مشابهة.

وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته قضايا متعلقة بتسهيل تنفيذ المشاريع الممولة من الخزينة، وتوسيع مجمع فلسطين الطبي، وبدائل متعلقة بالنقل والمواصلات، ومتابعة الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بدخول السياح والأجانب إلى فلسطين، وقضايا الطاقة لمنطقة الخليل، كما يناقش المجلس القضية المحورية لهذا الأسبوع والمتعلقة بالشباب والرياضة.