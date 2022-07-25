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الاحتلال يهدم منزلا بالخليل ويخطر بوقف البناء في نحالين

تاريخ النشر: 25/07/2022 - 14:01

الاحتلال يهدم منزلا بالخليل ويخطر بوقف البناء في نحالين
هدم منزل ناجح طعيمات وتشريد عائلته (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا وخيمة سكنية جنوب الخليل، كما سلمت قوات تسعة مواطنين إخطارات بالهدم ووقف البناء في بلدة نحالين قضاء بيت لحم.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت تجمع أم قصة في بادية يطا، وهدمت منزلا يقطنه الموطن ناجح طعيمات، وعائلته المكونة من 10 أفراد.

وأضاف الجبور، أن قوات الاحتلال هدمت خيمة سكنية للمواطن محمد حسن داوود، في قرية البويب شرق يطا، واستولت عليها.

وصعدت سلطات الاحتلال من اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في يطا وقرى وخرب ومسافر قضاء الخليل، من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع الفلسطينيين من البناء، وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب لحملهم على الهجرة عن منازلهم، وترك أراضيهم، لصالح توسيع البؤر الاستيطانية.

ووفي محافظة بيت لحم، قال نائب رئيس بلدية نحالين إبراهيم أبو غياضة، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة قرنة الدعمس، جنوب بلدة نحالين، وسلمت كلا من محمد يوسف عوض، وإبراهيم يوسف عوض، وأحمد جميل عوض، وفايز بدر ذيب نجاجرة، إخطارات بهدم غرف زراعية.

إضافة إلى ذلك، تم تسليم كل من سالم محمود سالم نجاجرة، ومازن يوسف عوض، وصبحي محمد أحمد سلامة إخطارات بوقف العمل في غرف زراعية، وإخطار هدم أرضية بناء للمواطن محمد جمال زيدان، وإخطار بوقف بناء قائم للمواطن أحمد محمود اسحق نجاجرة.

واقتحمت قوات الاحتلال، أمس الأحد، المنطقة ذاتها وحاولت الاستيلاء على جرافة، واحتجزت المواطن أحمد محمود سواد لعدة ساعات.

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#الخليل
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