استشهاد فتى برصاص الاحتلال في المغير قرب رام الله

استشهد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 سنة) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة المغير شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

الشهيد الفتى أمجد أبو عليا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب بـ"استشهاد فتى متأثرا بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في قرية المغير قرب رام الله".

واستُشهد أبو عليا بعد وقت وجيز من إصابة شخصين آخرين في البلدة، بالرصاص الحي وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا للاستيطان، ما أدى لإصابة شابين أحدهما بالرصاص الحي في قدمه والآخر بالرصاص المعدني في صدره.

(Getty Images)

وأضافت أن الشابين نُقلا بعد إصابتهما للمستشفى، فيما أُصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

(Getty Images)

يذكر أن المستوطنين يهاجمون قرية المغير بشكل متواصل، خاصة منطقتي عين سامية ومرج الذهب، بحماية قوات الاحتلال، وذلك بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضيها.