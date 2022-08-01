  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يهدم منزلا بسلفيت ويوقف البناء بآخر بجنين

تاريخ النشر: 01/08/2022 - 13:30

الاحتلال يهدم منزلا بسلفيت ويوقف البناء بآخر بجنين
الاحتلال صعد من عمليات الهدم بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في بلدة كفر الديك، قضاء سلفيت، فيما أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء بمنزل في بلدة فقوعة قضاء جنين.

وأفاد رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية وجرافتين، وشرعت بهدم منزل في منطقة "الخلال" مكون من طابق واحد بمساحة تبلغ 150 مترا، تعود ملكيته للمواطن فوزي نافز علي أحمد.

وأوضح ناجي أن صاحب المنزل تفاجأ اليوم بقيام قوات الاحتلال بهدم منزله، علما أنه كان يجهز نفسه للانتقال إليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

واعتبر محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل، هدم منزل فوزي وتشريد أفراد عائلته، جريمة حرب جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وحق الإنسانية جمعاء.

إصابة فتى بقنبلة غاز برأسه في بلدة كفر الديك

وأصيب فتى (15 عاما)، بقنبلة غاز في رأسه، والعشرات بالاختناق، خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان، بأن الفتى عبد الهادي رئيس أصيب بقنبلة غاز برأسه ما تسبب بكسر في جمجمته، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين أثناء اندلاع مواجهات في بلدة كفر الديك، خلال هدم الاحتلال منزل المواطن فوزي نافز.

إلى ذلك، أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في منزل ببلدة فقوعة، في محافظة جنين .

وذكر صاحب المنزل محمد أحمد حسين سرحان، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزله وهو قيد الإنشاء وسلمته إخطارا بوقف البناء، بحجة عدم الترخيص.

بودكاست عرب 48

#جنين
#سلفيت
#هدم
#إخطار
#كفر الديك
#فقوعة

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قصة عائلة فلسطينية سُرقت أرضها وأُحيط منزلها بمستوطنة
قصة عائلة فلسطينية سُرقت أرضها وأُحيط منزلها بمستوطنة

2022-08-01

نتائج الفحوصات التي أُجريت للأسير يعقوب قادري خالية من السرطان
نتائج الفحوصات التي أُجريت للأسير يعقوب قادري خالية من السرطان

2022-08-01

اشتية: قرصنة الأموال الفلسطينية لن تثنينا عن التزامنا تجاه عوائل الأسرى والشهداء
اشتية: قرصنة الأموال الفلسطينية لن تثنينا عن التزامنا تجاه عوائل الأسرى والشهداء

2022-08-01

الأكثر قراءة

أبو عبيدة يعلن استهداف الاحتلال لموقع تواجَد فيه أحد أسراه

أبو عبيدة يعلن استهداف الاحتلال لموقع تواجَد فيه أحد أسراه

2022-07-31
دالية الكرمل: مصرع حسيب غضبان في انقلاب مركبة

دالية الكرمل: مصرع حسيب غضبان في انقلاب مركبة

2022-07-31
بروتوكولات مجزرة كفر قاسم: خطة الترانسفير

بروتوكولات مجزرة كفر قاسم: خطة الترانسفير "خُلد" لتهجير سكان المثلث

2022-07-31
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الجمعة

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الجمعة

2022-07-31
خفض أسعار الوقود في البلاد فجر الإثنين

خفض أسعار الوقود في البلاد فجر الإثنين

2022-07-31