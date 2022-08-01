الاحتلال يهدم منزلا بسلفيت ويوقف البناء بآخر بجنين

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في بلدة كفر الديك، قضاء سلفيت، فيما أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء بمنزل في بلدة فقوعة قضاء جنين.

وأفاد رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية وجرافتين، وشرعت بهدم منزل في منطقة "الخلال" مكون من طابق واحد بمساحة تبلغ 150 مترا، تعود ملكيته للمواطن فوزي نافز علي أحمد.

وأوضح ناجي أن صاحب المنزل تفاجأ اليوم بقيام قوات الاحتلال بهدم منزله، علما أنه كان يجهز نفسه للانتقال إليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

واعتبر محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل، هدم منزل فوزي وتشريد أفراد عائلته، جريمة حرب جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وحق الإنسانية جمعاء.

إصابة فتى بقنبلة غاز برأسه في بلدة كفر الديك

وأصيب فتى (15 عاما)، بقنبلة غاز في رأسه، والعشرات بالاختناق، خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان، بأن الفتى عبد الهادي رئيس أصيب بقنبلة غاز برأسه ما تسبب بكسر في جمجمته، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين أثناء اندلاع مواجهات في بلدة كفر الديك، خلال هدم الاحتلال منزل المواطن فوزي نافز.

إلى ذلك، أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في منزل ببلدة فقوعة، في محافظة جنين .

وذكر صاحب المنزل محمد أحمد حسين سرحان، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزله وهو قيد الإنشاء وسلمته إخطارا بوقف البناء، بحجة عدم الترخيص.