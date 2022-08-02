50 معتقلا بالضفة وإصابات باشتباكات بمخيم الفارعة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في بعض المناطق أسفرت عن عدة إصابات بصفوف الفلسطينيين.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن "قوات من الجيش نفذت مداهمات واقتحامات واسعة لمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال أكثر من 50 فلسطينيا"، حيث تنسب لهم شبهات المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحوادث إطلاق نار صوب قوات الاحتلال والمستوطنين.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل، خلال اقتحامها لعدة مناطق منها طوباس ونابلس وطولكرم وبيت لحم.

وأصيب 5 شبان وفتى بالرصاص الحي، واعتقل اثنان، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة قضاء طوباس، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن فتى أصيب بالرصاص الحي في الرأس تم نقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين لتلقي العلاج، فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف ونقلوا إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي، علما أن اثنين منهم أصيبا أثناء مرورهما بمركبتيهما قرب مدخل المخيم خلال اقتحامه من قبل جنود الاحتلال.

واقتحمت قوة عسكرية مخيم الفارعة، وداهمت عدة منازل قبل أن تعتقل الشابين محمود نظمي، وعبيدة جبر من منزليهما.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عمر الحنبلي عقب اقتحام منزله، كما اعتقلت الأسير المحرر مصطفى الشنار من منزله في حي المعاجين، وعميد حجازي عقب اقتحام منزله في شارع عصيرة.

ومن مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد حسان صالح خلف من منزل عائلته.

بينما من محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد العروج عقب اقتحام منزله في منطقة جناتا، إلى جانب الشبان: صلاح محمد صباح، وأحمد سعيد صباح، وإبراهيم وجيه صباح، ومحمد عوض عطا الله.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة قباطية أثناء تواجدهم في منطقة أمريحة ببلدة يعبد قضاء جنين.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت ربيع فضل زكارنة، ويزن عبد الله زكارنة، وأدهم سمير زكارنة أثناء تواجدهم داخل مركبة في منطقة امريحة.