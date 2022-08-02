  2. فلسطينيات
  3. أخبار

50 معتقلا بالضفة وإصابات باشتباكات بمخيم الفارعة

تاريخ النشر: 02/08/2022 - 08:23

50 معتقلا بالضفة وإصابات باشتباكات بمخيم الفارعة
مداهمات واقتحامات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في بعض المناطق أسفرت عن عدة إصابات بصفوف الفلسطينيين.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن "قوات من الجيش نفذت مداهمات واقتحامات واسعة لمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال أكثر من 50 فلسطينيا"، حيث تنسب لهم شبهات المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحوادث إطلاق نار صوب قوات الاحتلال والمستوطنين.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل، خلال اقتحامها لعدة مناطق منها طوباس ونابلس وطولكرم وبيت لحم.

وأصيب 5 شبان وفتى بالرصاص الحي، واعتقل اثنان، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة قضاء طوباس، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن فتى أصيب بالرصاص الحي في الرأس تم نقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين لتلقي العلاج، فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف ونقلوا إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي، علما أن اثنين منهم أصيبا أثناء مرورهما بمركبتيهما قرب مدخل المخيم خلال اقتحامه من قبل جنود الاحتلال.

واقتحمت قوة عسكرية مخيم الفارعة، وداهمت عدة منازل قبل أن تعتقل الشابين محمود نظمي، وعبيدة جبر من منزليهما.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عمر الحنبلي عقب اقتحام منزله، كما اعتقلت الأسير المحرر مصطفى الشنار من منزله في حي المعاجين، وعميد حجازي عقب اقتحام منزله في شارع عصيرة.

ومن مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد حسان صالح خلف من منزل عائلته.

بينما من محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد العروج عقب اقتحام منزله في منطقة جناتا، إلى جانب الشبان: صلاح محمد صباح، وأحمد سعيد صباح، وإبراهيم وجيه صباح، ومحمد عوض عطا الله.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة قباطية أثناء تواجدهم في منطقة أمريحة ببلدة يعبد قضاء جنين.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت ربيع فضل زكارنة، ويزن عبد الله زكارنة، وأدهم سمير زكارنة أثناء تواجدهم داخل مركبة في منطقة امريحة.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#قوات الاحتلال
#مواجهات
#اعتقالات
#اشتباكات
#مخيم الفارعة

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يهدم منزلا بسبسطية ومنشأتين تجاريتين في بزاريا
الاحتلال يهدم منزلا بسبسطية ومنشأتين تجاريتين في بزاريا

2022-08-02

كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية
كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية

2022-08-02

شهيد برصاص الاحتلال في جنين
شهيد برصاص الاحتلال في جنين

2022-08-01

الأكثر قراءة

عائلة فداء كيوان تطالب بإعادتها من الإمارات

عائلة فداء كيوان تطالب بإعادتها من الإمارات

2022-08-01
المالية الإسرائيلية: أجر المعلم المبتدئ يعادل 29% من راتب زميله ذي الأقدمية

المالية الإسرائيلية: أجر المعلم المبتدئ يعادل 29% من راتب زميله ذي الأقدمية

2022-08-01
خبير إسرائيلي: ترسيم الحدود البحرية ليس مؤكدا والمشكلة ليست حزب الله

خبير إسرائيلي: ترسيم الحدود البحرية ليس مؤكدا والمشكلة ليست حزب الله

2022-08-01
إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بالعدوان على غزة

إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بالعدوان على غزة

2022-08-01
الصحة الإسرائيلية تبدأ تطعيم الأطفال دون الخامسة ضد كورونا

الصحة الإسرائيلية تبدأ تطعيم الأطفال دون الخامسة ضد كورونا

2022-08-01