مسافر يطا: إخطارات بالهدم ووقف البناء وإزالة شبكة الكهرباء

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزل ووقف العمل في منزلين آخرين في قريتي التوانة وشعب البطم، بمسافر يطا، جنوبي الخليل.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل، فؤاد العمور، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت التوانة وأخطرت المواطن أشرف محمود العمور بهدم منزله الذي يقطنه مع أفراد عائلته المكونه من ثمانية أنفار، وتبلغ مساحته 70 مترا مربعا.

وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت أيضا بإزالة شبكة الكهرباء المخصصة لتزويد سكان عدة أحياء جديدة في قرية التوانة.

وكانت قوات الاحتلال دمرت في وقت سابق شبكات المياه المغذية للتجمعات السكانية على طول المنطقة الممتدة من خلة الضبع، وصولا لمنطقة المفقرة بمسافر يطا جنوبي الخليل.

كما أخطرت قوات الاحتلال في قرية شعب البطم، المواطنين عيسى وهاني جبارين بوقف العمل في منازلهم، التي هي قيد الإنشاء.

وصعدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها بحق المواطنين بمسافر يطا، من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين من البناء، وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب، لغرض تهجيرهم من منازلهم وترك أراضيهم لصالح توسيع البؤر الاستيطانية المنتشرة هناك.