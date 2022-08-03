نقابة المحامين تواصل تعليق العمل بالمحاكم واعتصام في جنين

واصلت نقابة المحامين الفلسطينيين إجراءاتها الاحتجاجية بالضفة الغربية، عبر تعليق العمل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، فيما أعلن عن تنظيم اعتصام مركزي، اليوم الأربعاء، قبالة محكمة بداية وصلح جنين.

ويشمل تعليق العمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية، بحسب ما أكدت النقابة في بيانها.

وأكد بيان النقابة على الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح جنين، اليوم الأربعاء، من الساعة الحادية عشر صباحا. ويشمل الاعتصام مسيرة سلمية الساعة السادسة مساء باتجاه مكان استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة، ومن ثم زيارة مقبرة الشهداء الأبطال في جنين.

ودعت النقابة كافة الفعاليات الوطنية والشعبية والنقابية والمواطنين في محافظة جنين، للمشاركة الواسعة في الاعتصام والمسيرة السلمية.

كما أهابت بالمحامين الالتزام بهذه القرارات، "وسيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل".

وتخوض نقابة المحامين خطوات تصعيدية منذ شهر، وذلك رفضا للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وتتضمن أبزر القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.

كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم، وهو واجب المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.