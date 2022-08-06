الاحتلال يواصل عدوانه على غزة واعتقالات تستهدف كوادر "الجهاد الإسلامي" بالضفة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مواقف في قطاع غزة، فجر اليوم، السبت، فيما أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية، ردا على اغتيال القيادي بالحركة، تيسير الجعبري.

وفي وقت مبكر من فجر السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض "نحو 40 صاروخا من أصل 100 أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي من غزة نحو المناطق المتاخمة للقطاع"، معلنا نشر بطاريات منظومة "القبة الحديدية" في المنطقة الوسطى.

وفيما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طاولات كوادر من حركة "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية المحتلة، أعلن استهداف منصة إطلاق صواريخ تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" شمالي القطاع.

وأشارت مصادر، اليوم السبت، إلى أنّ السلطات المصرية تُسعى للتوسط في محاول للتوصل إلى تهدئة. وقال مصدر أمني مصري، إنّ جهود الوساطة التي تبذلها القاهرة مستمرّة منذ الجمعة. وأضاف "نأمل في التوصّل إلى توافق، من أجل عودة الهدوء في أقرب وقت".

وكان المتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أشار في وقتٍ سابق إلى الوساطة المصريّة عندما كان يتحدّث إلى صحافيّين عن التطوّرات الجارية، لكنّه لم يخض في التفاصيل.

من جهته، قال مصدر مصري إن وفدًا من "الجهاد الإسلامي" قد يتوجّه إلى القاهرة السبت. بدوره، تحدّث زعيم حركة "حماس" إسماعيل هنيّة، مع قياة الاستخبارات المصريّة بشأن التطوّرات الحاليّة، بحسب بيان للحركة.

واستشهد 10 فلسطينيين بينهم قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، الجعبري، بالإضافة إلى طفلة وامرأة فلسطينية في الثلاثينات من عمرها، وأصيب مدنيون بينهم أطفال بجروح إثر غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في عملية عسكرية أطلقها الاحتلال على قطاع غزة المحاصر، الجمعة.