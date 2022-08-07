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اقتحامات واعتقالات طالت 22 فلسطينيا بالضفة

تاريخ النشر: 07/08/2022 - 09:34

اقتحامات واعتقالات طالت 22 فلسطينيا بالضفة
اعتقال 19 من قيادات الجهاد بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقال عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات في مناطق مختلفة بالضفة تخللها مواجهات في بعض المناطق، فيما اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

واعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال، فإن قواته شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة، حيث تركزت الاعتقالات ضد حركة الجهاد الإسلامي، حيث تم اعتقال 19 ناشطا بالحركة من أصل 22 فلسطينيا اعتقلوا بالضفة فجر اليوم الأحد.

فمن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة ديانا نايف جرادات من حي المراح، فيما اعتقل القيادي في الجهاد نصر العمور من بلدة عنزة، والقيادي بسام ذياب من كفر راعي.

واندلعت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين، كما وقعت اشتباكات مسلحة مع تلك القوات.

وفي محافظة نابلس، اعتقل الأسير المحرر أحمد دعدس، ومحمد أبو رواش، وعدي أبو رواش من مخيم عسكر.

ومن مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال صهيب مرعي، وأحمد أبو كباش، وزيد الأشقر.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إبراهيم حسان، وسيد صبيح، وعدال أبو رمدان، وأحمد أبو رمدان، من الخضر، فيما اعتقل إياد نادر طقاطقة من بيت فجار.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال نصر النواجعة، وطارق أبو حماد، وسراج أبو هشهش، وصلاح معالسة، ومصطفى أبو كريمة من مخيم الفوار. فيما اعتقل فارس دراغمة من الأغوار.

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#الضفة الغربية
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#الجهاد الإسلامي
#اقتحامات

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