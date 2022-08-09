مليون دولار خسائر الزراعة بسبب العدوان الإسرائيليّ على غزة

بلغت قيمة الخسائر الأولية للزراعة في غزة، إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصَر، والذي استمر 3 أيام، مليون دولار، بحسب ما كشفت وزارة الزراعة في غزة، الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان: "تشير الإحصائيات الأولية أن قيمة الأضرار الزراعية التي سببها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بلغ ما يقارب مليون دولار".

وأضافت "أن الأضرار لحقت في جميع القطاعات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر".

ولفتت إلى أن "الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي بلغت 600 ألف دولار، فيما خسائر الإنتاج النباتي 300 ألف دولار، وخسائر الإنتاج الحيواني 150 ألف دولار، وقطاع المياه والأراضي 150 ألف دولار".

وأضافت: "تقدر قيمة الخسائر غير المباشرة على القطاع الزراعي بـ400 ألف دولار، والتي تأثرت منها جميع القطاعات الزراعية، حيث تتمثل بعدم قدرة وصول المزارعين لمنشآتهم وتسويق منتجاتهم".

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، عن استشهاد 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة.