  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مليون دولار خسائر الزراعة بسبب العدوان الإسرائيليّ على غزة

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 22:01

مليون دولار خسائر الزراعة بسبب العدوان الإسرائيليّ على غزة
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

بلغت قيمة الخسائر الأولية للزراعة في غزة، إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصَر، والذي استمر 3 أيام، مليون دولار، بحسب ما كشفت وزارة الزراعة في غزة، الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان: "تشير الإحصائيات الأولية أن قيمة الأضرار الزراعية التي سببها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بلغ ما يقارب مليون دولار".

وأضافت "أن الأضرار لحقت في جميع القطاعات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر".

ولفتت إلى أن "الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي بلغت 600 ألف دولار، فيما خسائر الإنتاج النباتي 300 ألف دولار، وخسائر الإنتاج الحيواني 150 ألف دولار، وقطاع المياه والأراضي 150 ألف دولار".

وأضافت: "تقدر قيمة الخسائر غير المباشرة على القطاع الزراعي بـ400 ألف دولار، والتي تأثرت منها جميع القطاعات الزراعية، حيث تتمثل بعدم قدرة وصول المزارعين لمنشآتهم وتسويق منتجاتهم".

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، عن استشهاد 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة.

بودكاست عرب 48

#عدوان الاحتلال الإسرائيلي
#غزة
#خسائر غزة
#الزراعة
#المياه

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شهيد وإصابات خطيرة بقمع الاحتلال مسيرات في الضفة
شهيد وإصابات خطيرة بقمع الاحتلال مسيرات في الضفة

2022-08-09

الأسير بسّام السّعدي يروي تفاصيل التنكيل به: شبح لساعات وهو معصوب العينين
الأسير بسّام السّعدي يروي تفاصيل التنكيل به: شبح لساعات وهو معصوب العينين

2022-08-09

الاحتلال يقرّر تحويل الأسير العواودة للفحص الطبيّ ويحدّد جلسة الخميس
الاحتلال يقرّر تحويل الأسير العواودة للفحص الطبيّ ويحدّد جلسة الخميس

2022-08-09

الأكثر قراءة

45 شهيدا في العدوان على غزة: اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ

45 شهيدا في العدوان على غزة: اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ

2022-08-08
القدس: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في العيزرية

القدس: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في العيزرية

2022-08-08
إسرائيل: فرصة سياسية مقابل غزة لدفع تبادل أسرى

إسرائيل: فرصة سياسية مقابل غزة لدفع تبادل أسرى

2022-08-08
فتح المعابر مع غزة ورفع متدرج للتقييدات بالجنوب

فتح المعابر مع غزة ورفع متدرج للتقييدات بالجنوب

2022-08-08
تحليلات: إسرائيل خططت لاستهداف الجهاد منذ أشهر

تحليلات: إسرائيل خططت لاستهداف الجهاد منذ أشهر

2022-08-08