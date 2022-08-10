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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47 شهيدا

تاريخ النشر: 10/08/2022 - 07:06

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47 شهيدا
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 47 شهيدًا وأكثر من 360 جريحا، منهم حالات خطرة، حيث استشهد مواطن متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة الصحة أن المواطن إبراهيم شحدة أبو صلاح ارتقى متأثراً بجروحه التي أصيب بها خلال قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين السبت الماضي في بلدة بيت حانون، شمال القطاع.

والشهيد أبو صلاح من سكان بلدة بيت حانون، وكان أصيب بجروح خطيرة إثر قصف على البلدة.

وباستشهاد المواطن أبو صلاح يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي استمر لثلاثة أيام، إلى 47 شهيدا بينهم عدد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصابا بجروح متفاوتة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه من بين الـ47 شهيدا، 15 طفلا و 4 سيدات.

يذكر ان ثلاثة شبان استشهدوا أمس الثلاثاء في نابلس وفتى بالخليل، وأصيب العشرات في عدة محافظات بالرصاص، خلال مواجهات مع الاحتلال.

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#قطاع غزة
#العدوان الإسرائيلي
#شهداء
#قصف

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